



Майские дожди с грозами идут в Украину - 05.05.2018 17:23

Начиная с 6 мая, в Украину придет погода с дождями и грозами, как информируют в Гидрометцентре.

В частности, грозы прогнозируются на Киевщине, в Черниговской, Житомирской, Полтавской, Сумской, Винницкой, Николаевской, Кировограской и Одесской областях.

Температура на уровне +21... +23 градусов установится в Черниговской, Киевской, Житомирской и Сумской областях, и здесь будет прохладнее всего. В Николаевской области будет самая теплая погода - воздух прогреется до +30 градусов.

Грозы 7 мая ожидаются также в Сумской, Черкасской, Винницкой, Черниговской и Полтавской областях. В Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской областях, а также в Крыму лжидаются дожди. В этот день температура воздуха составит от +21 до +27 градусов.

Дожди с грозами во всех областях, за исключением Черкасской области, пройдут 8 мая. Термометры покажут 20-25 градусов выше нуля.

9 мая дождливая погода с грозами будет иметь место практически во всей Украине, кроме Днепропетровской, Полтавской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Черкасской областях.

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