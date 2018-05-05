



На Буковине при передаче взятки умер посредник - 05.05.2018 15:46

О происшествии рассказал военный прокурор Западного региона Олег Сенюк. По его словам, посредник передачи взятки в Черновицкой области умер от сердечного приступа при задержании чиновника-взяточника.

Как отмечается, заместителя начальника Бассейнового управления водных ресурсов рек Прут и Сивер задержали на взятке в пятницу, 4 мая. Отмечается, что взятка в размере 17 тысяч долларов предполагалась как поддержка в содействии получения документов, разрешающих осуществлять на водных объектах Кельменецкого района Черновицкой области добычу органического удобрения "Сапропель".

Во время получения второй части неправомерного денежного вознаграждения в размере 15 тысяч долларов, а также при осмотре места происшествия посредник - бывший глава органа местного самоуправления ощутил боль в области сердца. При документировании преступления мужчина также жаловался на проблемы со здоровьем.

Сотрудники скорой помощи прибыли на место преступления, однако тот скончался в ходе реанимационных действий.

Сенюк также отметил, что следователи военной прокуратуры Черновицкого гарнизовна совместно с оперативными сотрудниками СБУ в Черновицкой области задокументировали данное преступление. Все документы, видео- и фотоматериалы с осмотра места происшествия для полноценного и прозрачного расследования инцедента передали сотрудникам Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области.

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