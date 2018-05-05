



В России массово задерживают участников акции против инаугурации Путина - 05.05.2018 15:25

Российского оппозиционера Алексея Навального, организовавшего акцию протеста "Он вам не царь", арестовали в Москве на Пушкинской площади. Также сообщается о продолжающихся арестах других участников протеста против инаугурации Путина, которая запланирована на понедельник, 7 мая.

Точное количество задержанных в настоящее время не сообщается, однако, их может быть от нескольких десятков до нескольких сотен.

В новостной службе ВВС отмечается, что в автозаках ОМОНа в Москве места для задержанных не хватает. Задержания осуществляются следующим образом - в толпу активистов полицейские цепочкой по 10-15 человек вклиниваются и выхватывают протестующих.

Также о задержаниях активистов сообщают в ряде других российских городов, в частности - в Санкт-Петербурге. Там на Невском проспекте собрались несколько тысяч протестующих и перекрыли движение. Что до ситуации в других городах, то до полудня в Красноярске и Якутске полиция задержала более 120 человек.

Платиновая Буковина

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