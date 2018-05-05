



Антикоррупционный суд в Украине заработает с мая - 05.05.2018 15:04

Президент Украины Петр Порошенко отметил, что в стране Антикоррупционный суд может заработать уже в мае текущего года.

Об этом Порошенко рассказал в недавнем интервью. По словам президента, планирутся ускорить процесс создания независимого Антикоррупционного суда в Украине. Не стоит исключать, что Антикоррупционный суд заработает в первом полугодии, возможно, даже в нынешнем мае.

Наряду с этим Порошенко также отметил, насколько конфликт на востоке Украины влияет на ситуацию по стране в целом. Он отметил, что без войны развитие Украины было бы гораздо более успешным. Создание в Украине антикоррупционного суда является одним из основных требований западных партнеров, от чего зависит предоставление Украине финансовой помощи, а также продления сотрудничества с МВФ.

Напомним, что в первом чтении 1 марта Верховная Рада Украины утвердила закон о Высшем антикоррупционном суде. В соответствии с документом, суд будет состоять из судей, следователей судей, а также судей апелляционной палаты.

Уголовные производства по коррупционным преступлениям могут быть подсудными данному суду только в том случае, если размер предмета преступления либо оказанного убытка превышает в 500 и более раз размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

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