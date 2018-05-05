



Американец съел более 30 тысяч бургеров - 05.05.2018 14:25

Мировой рекорд по количеству съеденных биг-маков принадлежит американцу Дону Горски. Дон работает тюремным надзирателем, и в середине марта он пообещал, что до мая сможет количество съеденных им бургеров достигнет ни много ни мало - отметки в 30 тысяч биг-маков. И свое слово мужчина сдержал.

30-тысячный бургер Горски отведал в том же ресторане сети "МакДональдс", в котором попробовал свой первый бургер в 1972 году.

64-летний американец поделился, что на тот момент он только получил водительские права. В то время в городе находился всего один ресторан сети. Дон отметил, что сегодняшний бургер - особенный для него, и провел полуторачасовую презентацию перед поеданием юбилейного бургера. Все желающие могли посмотреть тетрадку, в которой Горски заносил все данные о съеденных бургерах. Американец наконец съел бургер № 30 000, внес его в тетрадку и взял еще один с собой.

Дон Горски очень любит биг-маки - обычно он покупает их заранее в ресторане и ест, предварительно разогрев в микроволновой печи. В неделю он съедает в среднем 14 бургеров.

За 44 года своей "бургерной" карьры Дон насчитал всего 8 дней, когда ему не посчастливилось полакомиться своим любимым блюдом. В один такой день Горске попросту не смог попасть в Макдональдс, так как заведение было закрыто из-за бурана. Американец отмечает, что со здоровьем из-за употребления фаст-фуда у него нет никаких проблем, ведь он регулярно проверяется у врачей. Уровень холестерина и кровяное давление в норме. Впрочем, у Дона имеется обсессивно-компульсивное расстройство. но это не следствие, а скорее, частично причина, по которой он так увлекается биг-маками.

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