



Сегодня запланирован запуск марсохода InSight - 05.05.2018 12:53

Уже совсем скоро состоится запуск марсохода InSight в космос. Запуск запланирован на сегодня, 5 мая, примерно на 14:05 по киевскому времени.

В NASA отмечают, что марсоход вместе с несколькими спутниками CubeSat отправится в космос с помощью ракеты Atlas V. Запуск будет осуществлен с военной базы Ванденберг в Калифорнии, что положит начало межпланетным миссиям с западного побережья США. Примечательно, что ранее все запуски осуществлялись с космодромов во Флориде.

На стартовой площадке может начаться дождь - вероятность этого составляет 20%. Между тем, в настоящее время для запуска ракеты с марсоходом - максимально удобное расположение планет. Если же сегодня запуск будет перенесен, то для запуска миссии в промежутке между 5 мая и 8 июня предполагается 35 потенциальных окон. В плеере ниже смотрите прямую трансляцию запуска NASA.

Что касается аппарата InSight, то данный марсоход отправляется на Красную планету для осуществления исследований внутренностей с помощью сейсмографа и ряда геодезических приборов. Полученная информация расширит понимание ученых о ранних стадиях формирования Марса.

Платиновая Буковина

Всі новини