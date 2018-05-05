На Гавайях прогремело мощнейшее с 1975 года землетрясение- 05.05.2018 12:41
На Гавайских островах в пятницу, 4 мая, произошло землетрясение магнитудой 6,9 баллов. В последний раз схожее по силе землетрясение на Гавайях имело место в 1975 году.
Землетрясение произошло в том же месте, что и в 1975 году, однако, тогда магнитуда была выше - 7,1. Тогда в результате землетрясения погибло двое человек, и ще 28 были ранены.
Эпицентр нынешнего землетрясения находилсян а расстоянии 25,5 километров на юго-запад от особой зоны Хавайиан-Парадайс-Парк. Стоит отметить, тчо землетрясение произошло на фоне извержения вулкана Килауэа. В радиусе 20 километров от вулкана сейсмические станции фиксировали серию подземных толчков.
В результате землетрясения взлетно-посадочная полоса международного аэропорта Хило осталась без повреждений. После завершения замлетрясения в штатном режиме были возобновлены прием и отправка авиарейсов.
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