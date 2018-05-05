



Для роддома №2 в Черновцах закупили инфузоматы - 05.05.2018 11:30

В рамках проекта Бюджет инициатив черновчан 2017 для клинического роддома №2 были приобретены 11 шприцевых насосов Heaco SN-50 С 66. Стоит отметить, что бюджет проекта составил более 250 тысяч гривен, и его поддержали 626 черновчан.

Приобретенное в рамках проекта оборудование, как отмечается, уже используется в медицинском учреждении.

Шприцевый насос, который также называется инфузомат, представляет собой устройство для инфузионной терапии, то есть, внутривенного дозированного введения лекарственных препаратов.Особенно этот аппарат является эффективным в применении для младенцев, благодаря высокой точности дозирования лекарств. Инфузомат позволяет запоминать проводимые ранее процедуры. На дисплее устройства выводится вся необходимая информаця, которая позволяет врачу считывать данные и вносить коррективы.

Шприцевый насос также оснащен сигналом "Тревога", который включается при возникновении каких-либо проблем либо по завершению процедуры. С помощью одной кнопки надежно фиксируется шприц инфузомата, с помощью особого устройства инфузомат может крепиться на инфузийной станции, на спинке кровати или каталке, на стойке для оборудования, что очень важно для ситуаций с экстренной реанимационной помощи.

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