



Укрзализныця запустит новый поезд Мукачево-Будапешт - 05.05.2018 11:06

Укрзализныця объявляет о запуске нового международного направления. Так, маршрут Мукачево-Будапешт будет запущен совместно с венгерской железной дорогой, о чем сообщил исполняющий обязанности главы Укрзализныци.

Совсем скоро, по словам Кравцова, украинцы смогут без пересадок добраться из Украины в одну из самых живописных столиц Европа на комфортном поезде.

Переговоры с коллегами из Венгрии были завершены, и венгерская сторона выразила готовность предоставить подвижный состав для движения на евро-путям, которые объединяют Мукачево и Будапешт. Времени на перестановку вагонов для перехода с широкой на узкую железную дорогу, что создаст для данного маршрута массу преимуществ. В настоящее время продолжительность маршрутов может быть увеличена на несколько часов по причине необходимости замены колесных пар.

Кравцов отметил, что для проезда в поезде второго класса стоимость билета составит чуть более 700 гривен, тогда как поездка в первом классе обойдется примерно в 1000 гривен.

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