



Земля имеет два естественных спутника - 05.05.2018 10:06

По заявлениям американских ученых, кроме Луны у нашей планеты имеется еще один естественный спутник. Речь идет о тка называемом квазиспутнике.

Специалисты отмечают, что астероид ранее блаждал в космосе, и стал спутником Земли около 100 лет назад.



Ранее ученые отмечали, что объект в течение нескольких столетий пробудет в роли спутника Земли.

Объет известен в научных кругах под названием 2016 НСЗ, размеры у квазиспутника нашей планеты небольшие, и он располагается на достаточно большом расстоянии от Луны. Второй естественный спутник Земли может отдаляться от Земли, и расстояние между ним и нашей планетой может превышать в 200 раз промежуток между Землей и Луной. В то же время, гравитация Земли его вряд ли просто так отпустит, потому на еще дальшее расстояние квазиспутник вряд ли "убежит".

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