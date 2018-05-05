В Пруту ищут тело утонувшего студента-индуса- 05.05.2018 09:52
Вечером пятницы, 4 мая, в реке Прут в Черновцах утонул студент медицинского вуза из Индии. В настоящее время сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям осуществляется поиск тела утонувшего.
По имеющейся информации, студент третьего курса Буковинского государственного медицинского университета из Индии 22-23 лет отдыхал на берегу Прута вместе с одногруппниками. Молодые люди устроили отдых на берегу реки недалекот от торгового центра "Метро".
Происшествие случилось примерно в 18:00. Студент плохо плавал, и после того, как нырнул под воду, его уже никто не видел.
В настоящее время водолазы ГСЧС осуществляют поиски тела погибшего иностранца.
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