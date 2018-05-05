



В Киеве прогремел взрыв, есть жертва 5 05 2018 - 05.05.2018 09:42

В Киеве в микрорайоне Куреневка ночью 5 мая прогремел взрыв. Предварительно полиция сообщает о взрыве гранаты.

В результате данного происшествия погиб мужчина.

В отделе коммуникации полиции Киева отмечают, что взрыв имел место по улице Кирилловской, 117, и прогремел примерно в 0:45. Группы быстрого реагирования полиции, патрульные, взрывотехники и скорая помощь оперативно прибыли по вызову на место происшествия.

На месте инцидента правоохранители обнаружили бездыханное тело мужчины с многочисленными ранениями. В настоящее время проводятся мероприятия по определению личности погибшего и выяснению обстоятельств происшествия.

Свидетелем происшествия стал парень 20 лет, который проходил неподалеку. Он увидел неизвестного мужчину, который сидел согнувшись, при этом держа что-то в руках. Вслед за этим прогремел взрыв. Полицейские обнаружили на месте происшествия запал и фрагменты взорвавшейся гранаты. Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу.

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