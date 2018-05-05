П’яний водій втік з місця ДТП

- 05.05.2018 09:27
П’яний водій втік з місця ДТП

Скоївши напідпитку ДТП, кермувальник утік з місця пригоди. Працівники сектору реагування патрульної поліції Путильського відділення поліції швидко встановили та розшукали винуватця аварії.

Увечері 3-го травня до поліції звернувся 28-річний житель села Сергіїв Путильського району. Чоловік повідомив, що цього дня у селищі міського типу Путилі невідомий водій автомобіля «УАЗ» в’їхав у його припаркований на узбіччі позашляховик «Ленд Ровер» і втік з місця автопригоди. Внаслідок зіткнення було розбито праве бокове дзеркало та пошкоджено лако-фарбове покриття іномарки.

Виїхавши за вказаною адресою, працівники сектору реагування патрульної поліції встановили автомобіль «УАЗ». Також правоохоронці з’ясували, що за кермом вказаної автівки перебував 39-річний житель сусіднього села Паркулини.

Упродовж години поліціянти знайшли «УАЗ» і водія-втікача. Під час оформлення ДТП працівники поліції помітили у кермувальника ознаки алкогольного сп’яніння. В подальшому підозри правоохоронців підтвердило медичне освідчення у центральній районній лікарні.

На водія складено протоколи за статтями 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна), 130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) та 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: дтп путильський район, поліція буковини

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