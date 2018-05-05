



Підсумки деклараційної кампанії 2018 в Чернівцях - 05.05.2018 09:11

Кампанія декларування завершилась: у Чернівцях 26 мільйонерів та 263,8 мільйонів задекларованих доходів

Кампанія декларування доходів громадян, отриманих у 2017 році завершилась цього року 2 травня. Про результати цьогорічного декларування розповів заступник начальника управління, начальник відділу адміністрування податків і зборів Чернівецького управління ГУ ДФС у Чернівецькій області Андрій Світовий.

Протягом кампанії декларування до Чернівецької ОДПІ 4489 громадян подали декларації про майновий стан і доходи, з них 3452 – чернівчанина та 1037 мешканців Глибоцького району. Загальна сума задекларованих доходів складає 263,8 млн. грн.

З початку року 511 громадян задекларували 11,1 млн. грн. доходів, отриманих у вигляді спадку та подарованого майна. Відзвітували про продаж нерухомого та рухомого майна – 677 громадян на суму 16,6 млн. грн.; 156 - повідомили про доходи, які отримали від оренди нерухомого та рухомого майна на суму 12,1 млн. грн.

Про минулорічні доходи, які перевищують 1 млн. грн. цього року повідомили 26 чернівчан. Загальна сума задекларованого ними доходу склала 71,1 млн. гривень, а найбільша - 13,8 млн. грн.

Наймолодшому серед заможних декларантів – 21 рік, а найстаршому – 75. Серед декларантів із мільйонними доходами 15 чоловіків і 11 представниць прекрасної статі. Декларанти - мільйонери минулого року отримували спадщину, доходи від продажу та оренди майна, інвестиційний прибуток.

Під час кампанії декларування у громадян є можливість повернути собі частину сплаченого податку на доходи фізосіб. На 3 травня серед декларантів вже є 715 мешканців нашого міста, які бажають скористатись своїм правом отримати податкову знижку. Вони зможуть повернуть 1465,2 тис. грн. податку.

Наразі 594 чернівчанина вже повернули з бюджету 1138 тис. грн. сплаченого податку.

Майже 92 відсотки - це батьки студентів - контрактників, але є чернівчани, яким відшкодують відсотки за іпотеку, кошти за договорами довгострокового страхування життя, частину витрат на благодійність, репродуктивні технології та переобладнання авто.

Тим, хто хоче скористатись своїм право на знижку можна зробити це до 31 грудня.

Найменше хотілося б говорити про штрафні санкції, адже більшість громадян виконали свій податковий обов’язок та відзвітували вчасно.

Крім того, ми працювали і на упередження, - направляли потенційним декларантам запрошення, нагадували про необхідність відзвітувати, фахівці податкової інспекції надавали допомогу в заповненні декларацій, тому, аргументи на кшталт: «не знав», «не встиг», або «забув»,- не приймаються.

Кожен громадянин, який повинен був відзвітувати, міг просто і легко це зробити, а часу було більш, ніж достатньо.

Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення за неподання або несвоєчасне подання громадянами декларацій про майновий стан та доходи та інші порушення з цим пов’язані передбачено попередження або накладення штрафних санкцій у розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімальних доходів громадян. Повторне порушення скоєне протягом одного року передбачає штрафні санкції у розмірі від п’яти до восьми неоподатковуваних мінімальних доходів громадян.

Крім того, якщо декларація самостійно не подана платником податків, контролюючим органом будуть вживатися контрольно-перевірочні заходи і самостійно буде визначатися сума податку, яка підлягає сплаті, але уже із нарахуванням штрафних санкцій у розмірі 25% від суми не сплаченого податку.

Якщо ж доходи задекларовано, а податок не сплачено, то при затримці до 30 календарних днів штрафна санкція складає 10 відсотків суми податкового боргу; а при затримці більше 30 календарних днів, - вже 20 відсотків.

Але, сподіваюсь, що до 1 серпня усі декларанти добросовісно розрахуються із бюджетом.

Користуючись нагодою, хочу подякувати чернівчанам за виконання конституційного обов’язку по декларуванню доходів, адже саме зараз нашій державі Україні надзвичайно потрібна підтримка кожного свідомого громадянина.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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