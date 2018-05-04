На Буковині вилучено понад 200 одиниць незаконної зброї- 04.05.2018 18:00
Після оформлення відповідних документів, 4 добровільно здані гладкоствольні мисливські рушниці вже зареєстровано і вони використовуються на законних підставах. По більш, ніж 50 одиницях зброї вирішується питання їх реєстрації.
Задля протидії незаконному розповсюдженню зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів і спеціальних засобів, з 1-го по 30-те квітня на Буковині тривав місячник добровільної здачі зброї.
За вказаний період до підрозділів Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області громадяни здали 245 одиниць зброї, 133 штуки боєприпасів, 80 спецзасобів, 8 снарядів, 5 мін і 2 гранати.
Найактивніше буковинці здавали до поліції мисливську зброю: 194 гладкоствольні та 20 нарізних рушниць. Серед спецзасобів здано 60 газових пістолетів і револьверів, а також 20 засобів для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії.
Добровільно здаючи до підрозділів поліції нелегальну зброю, багато громадян висловили бажання зареєструвати її в особисту власність. Зокрема, вже зареєстровано 4 гладкоствольних мисливських рушниці. Наразі вирішується питання реєстрації ще 42 мисливських рушниць і 9 одиниць холодної зброї.
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
Коментарі (0)
Другие новости:
- 04.05.2018 17:53
- 04.05.2018 17:23
- 04.05.2018 16:14
- 04.05.2018 15:54
- 04.05.2018 15:08
- 04.05.2018 14:58
- 04.05.2018 14:23
- 04.05.2018 12:52
- 04.05.2018 11:48
- 04.05.2018 10:56