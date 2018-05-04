Поезда Укрзализныци оборудуют видеонаблюдением- 04.05.2018 17:53
Филиал Укрзализныци - Пассажирская компания - намерен приобрести 100 комплектов систем видеонаблюдения. Данные системы предполагается установить в пассажирских вагонах УЗ,
На портале ProZorro был размещен соответствующий тендер. До 18 мая будут приниматься заявки, а сам аукцион с тендером будет проведен 25 июня 2018 года.
Так, каждый комплект предусматривает три видеокамеры и монитор. Оборудование должно быть поставлено после тендера до конца текущего года. Ожидаемая сумма закупки оценивается в 7,5 миллионов гривен с НДС.
В тендерной документации также отмечается, что видеорегистратор системы оборудования должен поддерживать получение сигнала в разрешении Full HD с частотой 25 кадров в секунду. В режиме беспрерывной работы система видеонаблюдения должна работать не менее 360 часов. Требования, выдвигаемые к видеокамере в комплекте - съемка с разрешением 720 пикселей по высоте, с защитой от вибрации.
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