Мероприятия в Черновцах 8-9 мая 2018- 04.05.2018 17:23
Торжественное возложение цветов к памятнику Воинам буковинского куреня, что на улице Садовского, 2, а также митинг-реквием при участии городских и областных властей, ветеранов АТО и их семей, активистов и представителей общественно-политических объединений состоится во вторник, 8 мая. Начало мероприятия - в 10:00.
Напомним, в Украине 8 мая отмечается день памяти и примирения.
На Центральном кладбище Черновцов в этот же день состоится возложение цветов и зажигание лампад на могилах погибших воинов АТО и героев Небесной сотни. Начало мероприятия - в 12:30.
В День победы, 9 мая на Соборной площади в 10:00 состоится торжественное возложение цветов и венков у памятника Победы. Также в 11:00 в этот день в трех районах Черновцов состоится возложение цветов к памятникам и мемориалам воинам-освободителям. Также запланированы торжественные митинги.
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