



Две американки подрались на сковородках - 04.05.2018 16:14

В американском городе Меттун, что в штате Иллинойс, за драку были помещены под арест две местные жительницы. Как стало известно, девушки устроили потасовку... на сковородках.

Между домохозяйками Тайт Кушман (24 года) и Брук Белтц (22 года) завязалась ссора на бытовой почве, но конкретную причину в полиции не назвали.

Вместо словесных аргументов Кушман решила применить силу, ударив Белтц кулаком несколько раз. После этого она схватила сковороду и бросилась в атаку. Соперница додумалась вооружиться крышкой от сковороды и нанесла несколько Кушман по голове.

Обеих участниц драки сейчас держат в местной тюрьме под стражей. Кроме того, каждой из них выдвинули обвинения.

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