Почему нужно сохранять молочные зубы

- 04.05.2018 15:54
Почему нужно сохранять молочные зубы

Молочные зубы желательно сохранять, причем, не только исходя из сентиментальных побуждений. В вопросе хранения молочных зубов есть вполне обоснованная медицинская причина, потому не стоит спешить избавляться от молочных зубов своих детей.

По утверждениям экспертов-генетиков, ткани молочных зубов содержат стволовые клетки, которые могут стать основой для выращивания новых органов, любых, которые могут быть поражены болезнью. В том числе, можно воссоздать даже зубы.

Как заявили ученые из Национального зубоврачебного института США по результатам многочисленных исследований, в зубах взрослогого человека также присутствуют стволовые клетки, однако, они относятся только к одному типу. В молочных же зубах имеется много таких клеток. ПРичем, их достаточно, чтобы в теории из одного зуба получить ткани для различных органов.Международная группа ученых во главе с доктором Сунтао Ши собрали некоторую практическую доказательную базу.

Молочные зубы, выпавшие у детей в возрасте между 6 и 12 годами, могут быть идеальным источником стволовых клеток. Но чтобы извлечь из молочного зуба пользу в случае необходимости, необходимо отправить его на спецхранение.

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Ключові слова: польза молочных зубов, стволовые клетки из молочных зубов

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