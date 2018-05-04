Житель Тернополя приїхав в Чернівці з незареєстрованою зброєю- 04.05.2018 15:08
Бойовий пістолет без відповідних дозвільних документів чоловік ховав у ніші для автомагнітоли. Оперативники Управління карного розшуку спільно із спецпідрозділом КОРД затримали правопорушника та вилучили у нього зброю.
Відпрацьовуючи територію Чернівецької області в рамках оперативно-профілактичної операції «Зброя та вибухівка», працівники кримінальної поліції отримали інформацію про озброєного зловмисника, котрий приїхав на Буковину з Тернопільщини.
Щоб уникнути загрози здоров’ю та життю пересічних громадян, Управління карного розшуку провело спільну із спецпідрозділом КОРД спецоперацію. У селі Дубівцях Кіцманського району поліціянти зупинили автомобіль «Рено Лагуна» на іноземній реєстрації. За кермом легковика перебував раніше судимий 41-річний житель Тернополя.
Під час огляду автомобіля, працівники поліції виявили у ніші для автомагнітоли бойовий пістолет марки «ТТ» і шість набоїв до нього калібру 7,62 мм. Нелегальну зброю правоохоронці вилучили та направили на дослідження до Чернівецького науково-дослідно експертно-криміналістичного центру.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Правопорушника затримано та поміщено до ізолятору тимчасового тримання.
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
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