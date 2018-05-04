



На Буковині без вісти пропала жінка - 04.05.2018 14:58

Поліція Буковини закликає небайдужих громадян допомогти у пошуках безвісти зниклої Ілюк Марини Михайлівни, 1983 року народження, жительки села Оршівці Кіцманського району, яка хворіє психічними розладами здоров'я.



29 квітня цього року близько 20 години жінка пішла з дому та до цього часу не повернулася.

Прикмети: зріст 163 см, волосся темне зібране у хвостик, візуально помітно, що вона хвора.

Жінка була одягнута у футболку червоного кольору з білими полосками на грудях, рожеві лосіни у квіточку та блакитні шльопанці.

У разі виявлення місцезнаходження розшукуваної, повідомте про її місцеперебування за номером 0997552677 або на спецлінію 102.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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