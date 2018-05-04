



В Садгору на постоянное место дислокации прибыл 8 горно-штурмовой батальон - 04.05.2018 14:23

8 отдельный батальон 10 отдельной механизированной бригады прибыл на постоянное место дислокации в Черновицкий гарнизон. Командование поприветствовал и поблагодарил за отвагу на защите Украины временный исполняющий обязанности начальника гарнизона Василий Маланчук. Он также подзравил личный состав 8 горно-штурмового батальона с возвращением в Черновцы.

Как отмечается, данное боевое подразделение было сформировано и отправлено на Донбасс, в зону АТО в 2014 году именно из Черновцов.

Встретить военных, которые будут базироваться теперь в Черновцах, в районе Садгора, прибыли представители властей города и области, волонтеры, родственники военных, военное руководство, представители духовенства и капелланы.

Маланчук отметил, что для восстановления условий для нормальной жизнедеятельности воинской части предстоит проделать большой путь и приложить массу усилий, но выразил убеждение, что любого результата можно добиться совместными усилиями. Также лучшие военнослужащие в рамках торжественного мероприятия были награждены почетной грамотой Черновицкого областного военного комиссариата за добросовестное выполнение служебных обязанностей, а также личный героизм и мужество, проявленые при защите территориальной целостности и суверенитета Украины в зоне АТО.

Платиновая Буковина, Черновцы

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