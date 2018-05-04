Постороннее лицо оформило патент на Всемирный день вышиванки

- 04.05.2018 11:48
Постороннее лицо оформило патент на Всемирный день вышиванки

Как сообщила организатор Дня Вышиванки Леся Воронюк, этот праздник решило присвоить себе постороннее лицо, в официальном порядке запатентовав его.

Активистка отметила, что она организовала данный праздник с друзьями-единомышленниками, в течение долгих лет они работали над популяризацией и развитием Дня выщиванки, который в настоящее время отмечается в Украине и далеко за ее пределами. Недавно стало известно, что некий Игорь Добруцкий из Киева подал заявку на патентование Дня Вышиванки.

По словам Воронюк, если бы заявку Добруцкого одобрили, то основателям Дня вышиванки пришлось бы брать разрешения, согласовывать с обладателем патента все моменты, а также выплачивать ему роялти за использование словосочетания "День вышиванки".

Игорь Добруцкий является президентом этнокультурного проекта FOLK UKRAINE, о чем свидетельствуют данные из открытых источников. Данный проект занимается организацией масштабных мероприятий европейского уровня и с национальным колоритом, как сообщается на сайте проекта.

Акция под названием "Всемирный день вышиванки" и, собственно, сам праздник, была проедложена Лесей Воронюк, студенткой факультета истории, политологии и международных отношений ЧНУ имени Ю.Федьковича, в 2006 году. Леся вдохновилась примером Игоря Житарюка, который часто приходил на занятия в вышиванке. Воронюк предложила одногруппникам и другим студентам в один день всем надеть вышиванки. К акции присоединились также несколько преподавателей вуза. Спустя несколько лет День вышиванки вышел на всеукраинский уровень, и теперь его отмечают представители украинской диаспоры и ценители украиснкой культуры далеко за рубежом. 

Платиновая Буковина

Ключові слова: день вышиванки акция

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