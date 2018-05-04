



Украина готовит безвиз с несколькими десятками стран - 04.05.2018 10:56

Украина в настоящее время ведет переговоры о взаимной отмене визового режима с несколькими десятками государств, о чем сообщили в Министерстве иностранных дел.

Также сейчас активно изучается возможность осуществления безвизовых поездок украинцев в Грузию по внутренним паспортам в формате ID-карты.

В сообщении МИДа отмечается, что если страны придут к решению использовать данный документ в качестве основания для въезда, стороны осуществять внутреннегосударственную процедуру, подразумевающую подписание и вступление в силу соответствующего международного договора.

Напомним, что безвизовый режим между Украиной и странами Европейского Союза официально вступил в силу в 00:00 11 июня 2017 года. Граждане Украины с биометрическими загранпаспортами получили возможность без оформления виз путешествовать в страны ЕС и некоторые страны Шенгенской зоны. Все процедуры для введения безвиза ЕС завершил еще весной 2017 года.

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