Извержение вулкана на Гавайях - проводится эвакуация

- 04.05.2018 10:20
Извержение вулкана на Гавайях - проводится эвакуация

Лава из извергающегося вулкана Кулауэа на Гавайах достигла населенного пункта Лейлани-Эстейтс. В связи с этим местные власти приняли решение о немедленной эвакуации населения. Во время эвакуации люди брали с собой только самое необходимое и важное, попросту бросая свое имущество.

В настоящее время есть информация об эвакуации порядка 10 тысяч жителей штата Гавайи. В Пахоа и Кеау Красный крест США открыл два приюта для эвакуированных людей. Отмечается, что для обеспечения безопасности и помощи при эвакуации была привлечена Национальная гвардия Гавайев.

Также отмечается, что накануне в регионе была зафиксирована сейсмическая активность, и параллельно проходит извержение вулкана. Как отметили представители Геологической службы США, всего имели место поядка 70 землетрясений, магнитуда которых составила от 2,5 баллов и выше.

Губернатор штата Дэвид Айдж призвал население не паниковать, соблюдать спокойствие, а также следить за предупреждениями. Как отметила сотрудница Гавайской обсерватории вулканов Джанет Бабб, практически в любой области островов лава может весьма быстро выйти на поверхность. По словам Бабб, где может произойти следующее изверждение, крайне сложно предугадать.

Платиновая Буковина

Ключові слова: извержение вулкана килауэа, вулкан извержение гавайи

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

На Буковині вилучено понад 200 одиниць незаконної зброї Після оформлення відповідних документів, 4 добровільно здані гладкоствольні мисливські рушниці вже
- 04.05.2018 18:00
Поезда Укрзализныци оборудуют видеонаблюдением Филиал Укрзализныци - Пассажирская компания - намерен приобрести 100 комплектов систем видеонаблюдения
- 04.05.2018 17:53
Мероприятия в Черновцах 8-9 мая 2018 Торжественное возложение цветов к памятнику Воинам буковинского куреня, что на улице Садовского, 2, а также митинг-реквием при
- 04.05.2018 17:23
Две американки подрались на сковородках В американском городе Меттун, что в штате Иллинойс, за драку были помещены под арест две местные жительницы.
- 04.05.2018 16:14
Почему нужно сохранять молочные зубы Молочные зубы желательно сохранять, причем, не только исходя из сентиментальных побуждений. В вопросе хранения молочных зубов
- 04.05.2018 15:54
Житель Тернополя приїхав в Чернівці з незареєстрованою зброєю Бойовий пістолет без відповідних дозвільних документів чоловік ховав у ніші для автомагнітоли. Оперативники Управління карного
- 04.05.2018 15:08
На Буковині без вісти пропала жінка Поліція Буковини закликає небайдужих громадян допомогти у пошуках безвісти зниклої Ілюк Марини Михайлівни, 1983 року
- 04.05.2018 14:58
В Садгору на постоянное место дислокации прибыл 8 горно-штурмовой батальон 8 отдельный батальон 10 отдельной механизированной бригады прибыл на постоянное место дислокации в Черновицкий гарнизон. Командование
- 04.05.2018 14:23
ЮНИСЕФ: под угрозой на Донбассе 200 тысяч школьников В заявлении детского фонда ООН - ЮНИСЕФ - сообщается, что в милитаризированной среде на востоке Украины приходится обучаться порядка 200 тысячам школьников.
- 04.05.2018 12:52
Постороннее лицо оформило патент на Всемирный день вышиванки Как сообщила организатор Дня Вышиванки Леся Воронюк, этот праздник решило присвоить себе постороннее лицо, в официальном
- 04.05.2018 11:48

Всі новини