



Извержение вулкана на Гавайях - проводится эвакуация - 04.05.2018 10:20

Лава из извергающегося вулкана Кулауэа на Гавайах достигла населенного пункта Лейлани-Эстейтс. В связи с этим местные власти приняли решение о немедленной эвакуации населения. Во время эвакуации люди брали с собой только самое необходимое и важное, попросту бросая свое имущество.

В настоящее время есть информация об эвакуации порядка 10 тысяч жителей штата Гавайи. В Пахоа и Кеау Красный крест США открыл два приюта для эвакуированных людей. Отмечается, что для обеспечения безопасности и помощи при эвакуации была привлечена Национальная гвардия Гавайев.

Также отмечается, что накануне в регионе была зафиксирована сейсмическая активность, и параллельно проходит извержение вулкана. Как отметили представители Геологической службы США, всего имели место поядка 70 землетрясений, магнитуда которых составила от 2,5 баллов и выше.

Губернатор штата Дэвид Айдж призвал население не паниковать, соблюдать спокойствие, а также следить за предупреждениями. Как отметила сотрудница Гавайской обсерватории вулканов Джанет Бабб, практически в любой области островов лава может весьма быстро выйти на поверхность. По словам Бабб, где может произойти следующее изверждение, крайне сложно предугадать.

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