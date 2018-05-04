ID-карты украинским выпускникам будут выдавать вне очереди- 04.05.2018 09:58
Для выпускников общеобразовательных учебных заведений паспорта, выдаваемые в формате ID-карт, будут оформляться в приоритетном порядке, как сообщили представители Государственной миграционной службы Украины.
Напомним, что ID-карта в нынешнем году является одним из обязательных документов для выпускников для сдачи ЗНО.
Руководству областных управлений ГМС Украины поручили оказывать в оформлении ID-карт выпускникам школ и других общеобразовательных учреждений максимальное содействие.
Так, чтобы обеспечить необходимые условия, для учеников выделят отдельные часы приема, и вопрос о выдаче документов будет решаться в безотлагательном порядке. Для этого планируется объединить усилия как непосредственно глав территориальных подразделений, так и местных управлений образования и непосредственно учебных заведений.
При получении паспорта в формате ID-карты в первый раз, школьники со свидетельством о рождении, паспортами одного или обоих родителей, а также справкой о регистрации места жительства должны обратиться в центр предоставления административных услуг или подразделение ГМС по месту жительства. Выдача первого паспорта в формате ID-карты осуществляется на бесплатной основе.
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