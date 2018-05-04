



Буковинец купил разыскиваемый Интерполом мотоцикл - 04.05.2018 09:40

Житель села Гвоздовцы Сокирянского района Черновицкой области официально стал владельцем мотоцикла Honda.

Покупка осуществлялась посредством электронных торгов, и транспортное средство выступало в качестве имущества, ранее конфискованного в доход государства. Как выяснилось позднее, мотоцикл числился в базе международного розыска Интерпол.

Специлисты территориального сервисного центра МВД в Черновицкой области отметили, что с приобретением мотоцикла никаких проблем не возникло - процедуры торгов проводились в официальном порядке, в рамках закона.

Информацию о происшествии сообщили в районное отделение полиции.

Платиновая Буковина, Черновцы

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