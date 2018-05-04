



Прибуток бюджету Чернівців склав 378 млн грн - 04.05.2018 09:11

Протягом чотирьох місяців цього року податкові надходження столиці Буковини склали 377,7 млн. грн., що на 58,8 млн. грн., або на 18,4 відс. більше показника минулого року.

Традиційно, основою бюджету столиці Буковини є податок на доходи фізичних осіб. Цього року з офіційних доходів чернівчани сплатили 227,7 млн. грн. податку, що на 46,9 млн. грн., або на 25,9 відс. більше, ніж торік. Податок на доходи фізосіб стабільно забезпечує місцеву громаду надходженнями та складає 60,3 відс. загальної суми податків.

Податкові надходження від платників, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, склали 63,7 млн. грн. Це на 12,5 млн. грн., або на 24,4 відс. більше попереднього року.

У січні - квітні до бюджету Чернівців землевласники та землекористувачі перерахували 49,6 млн. грн. плати за землю, що на 1,8 млн. грн. перевищує минулорічні показники.

Надходження від роздрібної торгівлі алкоголем і тютюновими виробами збагатили бюджетний кошик Чернівців на 26,8 млн. грн.

У топ - п’ятірці податкових надходжень - податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Упродовж цього року платники податку на нерухоме майно сплатили до бюджету столиці Буковини 5,7 млн. грн. податку, що на 1,9 млн. грн., або у півтора рази перевищує показники минулого року.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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