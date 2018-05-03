Песчаные бури в Индии погубили более 100 человек- 03.05.2018 17:48
В результате сильной песчаной бури и ливней, которые произошли в северо-западных штатах Индии в ночь на 3 мая, погибло порядка 109 человек.
Также сообщается о 130 людях, пострадавших в результате стихийного бедствия. Состояние некоторых из них оценивается как критическое.
Местные телеканалы сообщают, что в штате Уттар-Прадеш погибло наибольшее количество людей - 64 человека. Из них 43 погибших также отмечаются в городе Агра, где находится Тадж-Махал.
В штате Раджастан, который нахоится рядом, насчитывается 31 погибший. Еще 35 человек погибли в результате разгула стихии в северных штатах. По информации местных властей, несколько людей находятся в больницах в очень тяжелом состоянии, потому количество погибших может увеличиться.
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