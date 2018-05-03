



Военные пенсионеры Буковины получили повышенные пенсии - 03.05.2018 16:56

Более 8 тысяч военных пенсионеров из 10 силовых министерств и ведомств в Черновицкой области получили повышенные после перечислений пенсии.

Об этом сообщают представители главного управления Пенсионного фонда в Черновицкой области.

По итогам перечислений, средний показатель повышения пенсий составил около 1300 гривен.

Для Черновицкой области дополнительная потребность в финансах для выплаты пенсий с учетом повышения составила почти 39,5 миллионов гривен.

Платиновая Буковина, Черновцы

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