Названы фавориты Евровидения 2018

- 03.05.2018 16:38
Названы фавориты Евровидения 2018

Евровидение 2018 стартует уже в следующий вторник, 8 мая, когда запланирован первый полуфинал. Букмеры уже определили фаворитов конкурса нынешнего года.

Так, престижная букмекерская контора William Hill выделила тройку представителей, которые могут набрать на конкурсе наивысше баллы.

Харизматичная представительница Израиля Нетта Барзилай представит на суд европейской публики композицию Toy. На официальном канале Евровидения YouTube клип Нетты набрал уже почти 17 с половиной миллионов просмотров. Именно израильянке букмекеры пророчат первое место на конкурсе.

От Болгарии в нынешнем году на конкурс отправилась группа Equinox. В коллектив, созданный специально для участия в Евровидении-2018, вошли пять участников, которые представят на сцене Евровидения песню Bones. За Equinox, по мнению William Hill, второе место на Евровидении.

Постоянные участники большого финала - французы - являются главными претендентами на третье место Евровидения-2018. В этом году от Франции выступит электро-поп-дуэт Madame Monsieur с композицией Mercy.

Что касается представителя Украины, то певцу Melovin букмекеры выделили место во втором десятце - 19е. Тем не менее, по итогам репетиций оценка букмекеров может измениться. Официальный клип Melovin на конкурсную песню Under the Ladder можно посмотреть здесь.

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