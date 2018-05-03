



Самый чистый воздух - в Финляндии - 03.05.2018 15:41

По данным исследований Всемирной организации здравоохранения, самый чистый воздух в мире - в Финляндии. В этой стране зафиксированы наименьшие показатели загрязнения воздуха.

Данные, полученные со станций мониторинга, свидетельствуют о следующем. На кубометр воздуха в Финляндии приходится порядка 6 микрограмм мелких частичек. Такой показатель - наименьший в мире.

Не столь далеко в рейтинге стран с самым чистым воздухом от Финляндии ушли Эстония, Швеция, Канада, Норвегия и Исландия.

Одни из наихудших показателей загрязненности воздуха наблюдаются в африканских и азиатских странах. Там загрязненным воздухом дышит 9 из 10 жителей. В хвосте рейтинга числятся страны с самым грязным воздухом - Уганда, Монголия, Катар, Индия и Камерун.

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