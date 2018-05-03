Погода в Черновцах установила 150-летние рекорды

- 03.05.2018 14:54
Погода в Черновцах установила 150-летние рекорды

Укргидрометцентр сообщает, что по сравнению с погодой на севере Африки, в Украине в первые дни мая 2018 было даже жарче.  В частности, в Черновцах имели место погодные аномалии.

По словам начальника Черновицкого гидрометцентра Татьяны Негадайловой, в отдельные годы начало мая было иногда и жарче, но все же некоторые глобальные рекорды погоде удалось побить.

Так, за все время метеорологических наблюдений, то есть, с 1866 года, погодное лето наступило раньше всего. Лето в метеорологии - это погода, при которой отмечается стойкий переход к среднесуточной температуре выше +15 градусов. Зачастую, для Черновцов является нормальным наступление леата в районе 20 мая. В нынешнем же году весна была аномально короткой и продлилась меньше месяца - с 7 марта. Уже с 10 апреля в Черновцах погода обрела летний характер.

Татьяна Негадайлова отметила, что раннее потепление привело к повышению среднемесячной температуры в апреле. В результате она стала наибольшей за 152 года метеорологических наблюдений. Что касается осадков, то в апреле выпала всего четверть нормы, вместо 58 мм осадков имели место 13 мм. Критического обезвоживания это не вызвало, так как в течение февраля и марта нынешнего года осадки выпадали в двукратном и даже троекратном объеме.

Начиная с 5 мая прогнозируются дожди и грозы. Осадки будут идти неравномерно с перерывами примерно до середины следующей недели. Установится более комфортная температура - в пределах 22-23 градусов с отметкой плюс вмесо 30-градусной жары.

Платиновая Буковина

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