Германия начала строительство Северного потока-2- 03.05.2018 14:42
Строительство немецкого участка газопровода Северный поток-2 было инициировано в Лубмине. По словам представителя Газпрома, проект воплощается в соответствии с оговоренным графиком.
Работы стартовали в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания, на стыковочном наземном пункте строящегося газопровода.
Как сообщается, сейчас ведутся работы по выкапыванию котлована на площади порядка 6 гектаров. Здесь будут создавать фундамент для газовой приемной станции, а также для здания техобслуживания.
Ранее глава российского Газпрома Александр Медведев сообщал, что корпорация намеревается дать старт еще одному газопроводу, который также будет пролегать в обход украинской территории. Строительство газопровода Северный поток 3 зависит от того, насколько Евросоюз покажет потребность в российском газе.
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