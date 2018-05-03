



Германия начала строительство Северного потока-2 - 03.05.2018 14:42

Строительство немецкого участка газопровода Северный поток-2 было инициировано в Лубмине. По словам представителя Газпрома, проект воплощается в соответствии с оговоренным графиком.

Работы стартовали в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания, на стыковочном наземном пункте строящегося газопровода.



Как сообщается, сейчас ведутся работы по выкапыванию котлована на площади порядка 6 гектаров. Здесь будут создавать фундамент для газовой приемной станции, а также для здания техобслуживания.

Ранее глава российского Газпрома Александр Медведев сообщал, что корпорация намеревается дать старт еще одному газопроводу, который также будет пролегать в обход украинской территории. Строительство газопровода Северный поток 3 зависит от того, насколько Евросоюз покажет потребность в российском газе.

Платиновая Буковина

Всі новини