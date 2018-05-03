



В Чернівцях сьогодні - масштабні навчання підрозділів поліції - 03.05.2018 14:07

Сьогодні, 3-го травня, буковинські правоохоронці проводять масштабні навчально-тренувальні заходи, спрямовані на вдосконалення практичних навичок та налагодження взаємодії всіх підрозділів і служб в екстремальних умовах.

Поліцейські відпрацьовують алгоритм дій під час розшуку та затримання умовної групи озброєних нападників.

Застосовуючи на практиці теоретичні знання в умовах, максимально наближених до реальних, правоохоронці за певним сценарієм вдосконалюють тактику проведення спецоперацій у разі надзвичайних ситуацій.

Поліція Буковини звертається до громадян з проханням зберігати спокій та порядок під час проведення спеціальних навчань.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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