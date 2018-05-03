



Опубликована последняя статья Стивена Хокинга - 03.05.2018 10:58

В научном издании Journal of High-Energy Physics на этой неделе была опубликована исследовательская работа всемирно известного физика-теоретика Стивена Хокинга, который ушел из жизни 14 марта 2018 года.

Речь идет о последней научной работе Хокинга, которую он провел перед смертью.

Интересно, что еще при жизни, а именно - 4 марта - в научное издание был передан окончательный вариант работы. Хокинг написал статью совместно с Томасом Хертогом из Института теоретической физики в Лёвенском университете (Бельгия). В статтье объясняется существование подобных нашей вселенных, которые являются параллельными. В этой работе Хокинг побуждает астрономов начать поиск существования параллельных вселенных.

Хокинг совместно с американским астрофизиком Джеймсом Хартлом разработали предпосылки к данной теории еще в 80-е годы прошлого столетия. Предметом изучений стала новая теория возникновения Вселенной. Хокинг вместе с Хартлом пришли к выводу, что в результате Большого взрыва сформировалась не единственная Вселенная, а бесконечное множество таких вселенных.

Новая статья Хокинга в соавторстве с Хертогом раскрывает новые теоретические характеристики Большого взрыва, которые были пересмотрены с помощью новых математических приложений. Ученые пришли к выводу, что все вселенные должны существовать благодаря определенных законам и правилам физики. Основываясь на данную работу, ученые получили более структурированную информацию, которая позволит осуществлять поиск и идентифицировать другие вселенные.

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