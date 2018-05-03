Опубликована последняя статья Стивена Хокинга- 03.05.2018 10:58
В научном издании Journal of High-Energy Physics на этой неделе была опубликована исследовательская работа всемирно известного физика-теоретика Стивена Хокинга, который ушел из жизни 14 марта 2018 года.
Речь идет о последней научной работе Хокинга, которую он провел перед смертью.
Интересно, что еще при жизни, а именно - 4 марта - в научное издание был передан окончательный вариант работы. Хокинг написал статью совместно с Томасом Хертогом из Института теоретической физики в Лёвенском университете (Бельгия). В статтье объясняется существование подобных нашей вселенных, которые являются параллельными. В этой работе Хокинг побуждает астрономов начать поиск существования параллельных вселенных.
Хокинг совместно с американским астрофизиком Джеймсом Хартлом разработали предпосылки к данной теории еще в 80-е годы прошлого столетия. Предметом изучений стала новая теория возникновения Вселенной. Хокинг вместе с Хартлом пришли к выводу, что в результате Большого взрыва сформировалась не единственная Вселенная, а бесконечное множество таких вселенных.
Новая статья Хокинга в соавторстве с Хертогом раскрывает новые теоретические характеристики Большого взрыва, которые были пересмотрены с помощью новых математических приложений. Ученые пришли к выводу, что все вселенные должны существовать благодаря определенных законам и правилам физики. Основываясь на данную работу, ученые получили более структурированную информацию, которая позволит осуществлять поиск и идентифицировать другие вселенные.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 04.05.2018 18:00
- 04.05.2018 17:53
- 04.05.2018 17:23
- 04.05.2018 16:14
- 04.05.2018 15:54
- 04.05.2018 15:08
- 04.05.2018 14:58
- 04.05.2018 14:23
- 04.05.2018 12:52
- 04.05.2018 11:48