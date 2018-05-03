



Чемпионат мира по мотокроссу в Черновцах 5-6 мая 2018 - 03.05.2018 10:23

Чемпионат Европы по мотокроссу на квадроциклах впервые состоится в Черновцах. Также столица Буковины примет этап чемпионата мира по мотокроссу среди экипажей.

Так, IV этам чемпионата мира по мотокроссу среди экипадей, а также III этап чемпионата Европы по мотокроссу на квадроциклах состоится в Черновцах на международной трассе "Суперкросс" 5 и 6 мая. Как отмечают представители пресс-службы Черновицкой областной госадминистрации, такое событие впервые проводится в Украине.

То есть, в Украине эти соревнования являются единственными международными мероприятиями мирового уровня по техническим видам спорта.

В соревнованиях в рамках Чемпионата мира за победу будут бороться экипажи победителей национальных отборов из Швейцарии, Франции, Бельгии, Швеции, Великобритании, Эстонии, Австрии, Дании, Германии, Литвы, Латвии, Польши, Нидерландов, Новой Зеландии, Чехии, Люксембурга, Финляндии, Молдовы и Украины.

Трансляция будет осуществляться на украинских телеканалах и международном спортивном телеканале Motorsport TV.

Кроме того, с 4 по 6 мая в рамках международных чемпионатов по мотокроссу состоятся также соревнования в рамках Чемпионатов и Кубков Украины по автомобильным и мотоциклетным трековым гонкам, велоспорту (кросс-кантри, BMX-рейсинг), мотоболу, а также пройдут различные развлекательные мероприятия.

Платиновая Буковина, Черновцы

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