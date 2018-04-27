В АТО обнаружены 14 оружейных тайников террористов

- 27.04.2018 17:39
В АТО обнаружены 14 оружейных тайников террористов

Сотрудники контрразведки СБУ в апреле 2018 года обнаружили в зоне проведения антитеррористической операции 14 схронов с оружием и боеприпасами пророссийских боевиков.

Тайники с оружием находились в шахтах-копанках, в заброшенных зданиях, в некоторых населенных пунктах Донецкой и Луганской областей, а также рядом с автомобильными дорогами на Донбассе.

В пресс-службе СБУ отметили, что всего было изъято 3 кассетные боеприпаса к реактивной системе залпового огня "Ураган", 2 противотанковые мины, четыре гранатомета и семь танковых и артиллерийских снарядов. В числе обнаруженных предметов - более 800 гранатометных снарядов, более 70 гранат, около 19 тысяч патронов различных калибров, две мину МОН-90, 20 подрывателей к артиллерийским снарядам и 4 сигнальных мины.

В брошенном здании дачного кооператива в одном из районов Мариуполя, недалеко от газораспределеяющей станции, также был обнаружен тайный арсенал с оружием и взрычаткой. Здесь были обнаружены и изъяты около 400 патронов различного калибра, подрыватель, граната Ф-1, тротилловая шашка, а также шесть гранат РГД-5.

В СБУ отмечают, что данное оружие и взрывчатку боевики планировали использовать для организации и осуществления террористических актов в Мариуполе, контролируемом украинскими властями.

Было открыто уголовное производство в соответствии с частью 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины. Также проводятся неотложные следственно-оперативные мероприятия, направленные на определение просихождения данных предметов и поиск причастных к противозаконным действиям лиц.

Платиновая Буковина

Ключові слова: арсеналы с оружием на донбассе, теракт в мариуполе, сбу

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