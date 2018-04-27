



Ученые представили виртуальную 3D прогулку по Млечному пути - 27.04.2018 16:57

Наиболее полную базу данных в истории о Млечном пути создало Европейское космическое агентство. В течение нескольких лет для рпоекта собирались фотоснимки, на основании которых был создан 3D-тур по нашей галактике.

Спутник-телескоп Gaia был запущен в космос в 2013 году, который в течение двух лет делал фото космического пространства. Отснятый материал отправлялся на Землю раз в полгода. Данные снимки позволили рассчитать расстояние до звезд, определить яркость и цвет звезд, их движение.

В итоге базу данных удалось пополнить информацией о 1,3 миллиарде космических тел. Отправиться в виртуальное путешествие по Млечному можно с вашего устройства, развернув представленное ниже 360о видео на полный экран.

Просмотр доступен на компьютере или ноутбуке, а также на любых мобильных устройствах. Объекты можно приближать и отдалять, расматривая объекты и целые области настолько близко, насколько это возможно.

Платиновая Буковина

Всі новини