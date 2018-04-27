Список запрещенных предметов на арене Евровидения-2018

- 27.04.2018 16:03
Список запрещенных предметов на арене Евровидения-2018

На главной арене Евровидения 2018 - в Altice Arena в Лиссабоне - будуту определенные правила поведения. В частности, уже опубликован список предметов, которые нельзя проносить в концертный зал. Всего запрещенных предметов насчитывается порядка 40 штук. Запрет некоторых предметов вполен разумен, в то время, как к некоторым другим позициям могут возникать вопросы.

В частности, любые предметы, которые могут помешать перемещению в толпе, в концертном зале Евровидения 2018 запрещены. То есть, разумнее всего не брать с собой на шоу рюкзак или большую сумку, чтобы она мешала вам либо другим гостям. В списке табу для Евровидения в нынешнем году числятся тележки из супермаркетов, стремянки и даже стулья.

Любые предметы, которые могут использованы с целью навредить другим - в качестве оружия - также запрещены. Речь идет о газовых баллончиках и любых колюще-режущих предметах, что вполне логично. Также под запретом оказались зонты, отвертки, пилы, плоскогубцы и клещи, молотки и гвоздодеры, наручники, цеп, пиротехнические средства, клюшки, лазерные указки. Пройти в Altice Arena с мячиком для гольфа, рулоном скотча или веревкой также не получится.

На Евровидении запрещена нелегальная фото- и видеосъемка, потому с ноутбуком или компьютером, устройствами для видео- и звукозаписи на главную арену конкурса вам путь заказан. Также, скорее всего, вас не пропустят, если у вас при себе будет селфи-палка и пауэрбанк, которые также числятся в списке.

Безусловно, на концерты и другие массовые мероприятия вроде Евровидения запрещено проносить напитки и еду. На конкурс в нынешнем году разрешат проносить внутрь напитки, воду, однако вводится ограничение по объему - не более 100 миллилитров. Запрещено брать собой напитки в стеклянной таре, а также брать с собой свои кружки.

Платиновая Буковина

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