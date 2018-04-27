



Болгария готовится к вступлению в еврозону - 27.04.2018 15:21

Следующим, двадцатым по счету членом еврозоны станет Болгария, о чем сообщил еврокомиссар по экономике и финансовым делам Пьер Московичи.

В Евросоюзе отмечают, что нет никаких сомнений во вхождении Болгарии в европейский валютный союз. Несмотря на это, в данном вопросе необходимо соблюдать хладнокровность, как отметил Московичи. По словам еврокомиссара, по сравнению со странами Европейского Союза Болгария является самой бедной, потому ей необходимо постоянно работать над улучшениеями и соответствию критериям вступления в ЕС.

Формально Болгария уже соответствует критериям ЕС. Государство имеет сбалансированную фискальную политику, власти держат под контролем инфляцию.

При этом, показатели ВВП на душу населения все еще не достаточный для члена еврозоны. В Болгарии этот фактор составляет лишь половину от средних показателей по Евросоюзу.

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