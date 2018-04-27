



Рынок на Зеленой прекращает работу по решению суда - 27.04.2018 14:53

Рынок на улице Зеленой в Черновцах прекратит свою работу, отключившись с помощью специализированных организаций от электросетей.

Об этом сообщил мэр Черновцов Алексей Каспрук.

Как стало известно, таким образом Окружной административный суд удовлетворил иск Государтсвенной службы по чрезвычайным ситуациям.

ГСЧС обратились в суд с тем, что здание рынка не было сдано в эксплуатацию, здесь не соблюдаются санитарные и другие нормы, нет нужных условий, также не платятся налоги. Наряду с этим, напомним, на рынке 9 января 2018 года имел место крупный пожар . Мэр отметил, что спасатели проводили проверки на предмет пожарной безопасности в рамках постановление Кабинета министров.

Платиновая Буковина, Черновцы

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