Рынок на Зеленой прекращает работу по решению суда- 27.04.2018 14:53
Рынок на улице Зеленой в Черновцах прекратит свою работу, отключившись с помощью специализированных организаций от электросетей.
Об этом сообщил мэр Черновцов Алексей Каспрук.
Как стало известно, таким образом Окружной административный суд удовлетворил иск Государтсвенной службы по чрезвычайным ситуациям.
ГСЧС обратились в суд с тем, что здание рынка не было сдано в эксплуатацию, здесь не соблюдаются санитарные и другие нормы, нет нужных условий, также не платятся налоги. Наряду с этим, напомним, на рынке 9 января 2018 года имел место крупный пожар. Мэр отметил, что спасатели проводили проверки на предмет пожарной безопасности в рамках постановление Кабинета министров.
Коментарі (0)
Другие новости:
В АТО обнаружены 14 оружейных тайников террористов Сотрудники контрразведки СБУ в апреле 2018 года обнаружили в зоне проведения антитеррористической операции 14 схронов с оружием и боеприпасами
- 27.04.2018 17:39
- 27.04.2018 17:39
Ученые представили виртуальную 3D прогулку по Млечному пути Наиболее полную базу данных в истории о Млечном пути создало Европейское космическое агентство. В течение нескольких лет
- 27.04.2018 16:57
- 27.04.2018 16:57
Список запрещенных предметов на арене Евровидения-2018 На главной арене Евровидения 2018 - в Altice Arena в Лиссабоне - будуту определенные правила поведения. В частности
- 27.04.2018 16:03
- 27.04.2018 16:03
Болгария готовится к вступлению в еврозону Следующим, двадцатым по счету членом еврозоны станет Болгария, о чем сообщил еврокомиссар по экономике и финансовым делам
- 27.04.2018 15:21
- 27.04.2018 15:21
До Чернівців завітало керівництво AFEW international З гостями зустрілися начальник сектору ювенальної превенції Микола Басараб і віце-президент Чернівецького благодійного
- 27.04.2018 14:28
- 27.04.2018 14:28
3861 особа в Чернівцях отримала ІНП Як розповіла начальник управління обслуговування платників Чернівецької ОДПІ Оксана Дьоміна, упродовж першого кварталу цього року в Центрі обслуговування
- 27.04.2018 12:56
- 27.04.2018 12:56
Выход на Полонину 2018: названа дата Традиционный праздник выхода на полонину - Полонинская ватра 2018 - пройдет в селе Путила 20 мая. Всех желающих
- 27.04.2018 11:57
- 27.04.2018 11:57
ДТП в Черновцах на Каневской 27 04 2018 В пятницу, 27 апреля, в Черновцах на улице Каневской произошла дорожная авария с пострадавшими. На большой скорости столкнулись
- 27.04.2018 11:33
- 27.04.2018 11:33
Спасатели проверили пожарную безопасность в Бояновке и Экваторе В соответствии с распоряжением Кабмина Украины от 28 марта, в Украине и в частности в Черновцах проводятся внеплановые проверки мест
- 27.04.2018 11:23
- 27.04.2018 11:23
Лидеры Южной и Северной Кореи обсудят примирение Первый раунд переговоров между лидерами Северной и Южной Кореи завершился положительно - стороны пришли к соглашению о дальнейшем
- 27.04.2018 10:52
- 27.04.2018 10:52