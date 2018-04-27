До Чернівців завітало керівництво AFEW international

- 27.04.2018 14:28
До Чернівців завітало керівництво AFEW international

З гостями зустрілися начальник сектору ювенальної превенції Микола Басараб і віце-президент Чернівецького благодійного фонду «Нова сім’я» Алла Шкрета-Шварцман.

Під час робочої зустрічі з програмним директором AFEW international Жанін Вілдсхут (Нідерланди) та програмним менеджером AFEW-Україна Анастасією Шебардіною (м. Київ) керівник ювенальної служби буковинської поліції розповів про напрямки діяльності свого підрозділу й реалізацію спільних проектів з БФ «Нова сім’я».

Окрему увагу Микола Басараб приділив реформуванню ювенальної превенції: «Раніше ми займалися лише припиненням і документуванням правопорушень, скоєних неповнолітніми. Сьогодні одним із пріоритетних напрямків нашої діяльності є профілактика дитячої і підліткової злочинності. Такий підхід дав змогу втричі зменшити кількість неповнолітніх, котрі перебувають на профілактичному обліку в поліції».

Велику зацікавленість у представників AFEW викликала організація співпраці поліції та благодійного фонду «Нова сім’я» саме у проведенні профілактичної роботи серед дітей та підлітків. Зокрема, здійснення корекційної роботи психологів з неповнолітніми, впровадження інтерактивних методів і залучення дітей до змістовного дозвілля.

Для довідки: Міжнародний благодійний фонд «СНІД Фонд Схід-Захід» (AIDS Foundation East-West – AFEW-Україна) є неурядовою гуманітарною організацією, яка працює у сфері охорони громадського здоров’я з січня 2001 року. Місія фонду полягає у зниженні впливу ВІЛ/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань через використання інноваційних та проактивних підходів, через активний міжнародний та регіональний обмін досвідом та зміцнення потенціалу місцевих урядових і неурядових організацій.

На завершення зустрічі обидві сторони домовилися про подальший обмін досвідом і всебічну співпрацю.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: AFEW international, ювенальна превенція, поліція чернівці

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