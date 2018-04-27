



3861 особа в Чернівцях отримала ІНП - 27.04.2018 12:56

Як розповіла начальник управління обслуговування платників Чернівецької ОДПІ Оксана Дьоміна, упродовж першого кварталу цього року в Центрі обслуговування платників Чернівецької ОДПІ реєстраційний номер облікової картки платника податків отримали 3861 громадянин, що на 1446, або майже на 60 відсотків більше, ніж торік.

Популярність цієї адміністративної послуги зумовлена низкою об’єктивних причин, зокрема: до переліку документів при оформленні допомог на дітей включено реєстраційний номер облікової картки (або відмову від неї), крім того, реєстраційний номер облікової картки використовується під час підписання декларацій з лікарями в рамках медичної реформи. Без реєстраційного номера облікової картки ми не можемо отримати кредит, оформити нотаріальну довіреність, або купівлю-продаж, здійснити дарування та інші дії, - пояснила посадовець.

На щастя, наші платники заздалегідь потурбувались про оформлення цього документа для своїх дітей, тому критичної кількості звернень наразі немає. Фахівці Центру обслуговування платників Чернівецької ОДПІ задовольняють усі звернення у визначені законодавством терміни,- запевнила Оксана Володимирівна.

Для отримання номера облікової картки неповнолітнім особам заповнити заяву може один із батьків при наявності свідоцтва про народження дитини та власного паспорта, що посвідчує його особу (заява за формою № 1ДР).

Отримання довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків – процедура безкоштовна.

Нагадуємо: Центр обслуговування платників Чернівецької ОДПІ знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200-а. Звертайтеся до нас у робочі дні з 9:00 до 18:00 години (у п’ятницю з 9:00 до 16:45; у суботу з 9:00 до 13:00 ).

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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