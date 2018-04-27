Выход на Полонину 2018: названа дата- 27.04.2018 11:57
Традиционный праздник выхода на полонину - Полонинская ватра 2018 - пройдет в селе Путила 20 мая. Всех желающих приглашают в Путилу на стадион Карпаты имени Андрея Гусина.
Празднично оформленные повозки с троистыми музыкантами начнут ездить по поселку и звать гостей на праздник с 9:30. В 11:00 состоится торжественное открытие мероприятия на стадионе при участии местных и областных властей.
Программа Полонинской ватры 2018 включает в себя массу интересных мероприятий, которые понравятся и взрослым, и детям. Так, гостей ожидают мастер-классы по приготовлению вурды, кулеши, полонинского сыра, а также других гуцульских вкусностей.
Также для всех желающих будет действовать выставка-ярмарка изделий народных мастеров, можно будет полакомиться традиционными гуцульскими блюдами. Не обойдется, конечно же, без праздничного концерта, а также традиционного зажжения полонинской ватры.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 27.04.2018 17:39
- 27.04.2018 16:57
- 27.04.2018 16:03
- 27.04.2018 15:21
- 27.04.2018 14:53
- 27.04.2018 14:28
- 27.04.2018 12:56
- 27.04.2018 11:33
- 27.04.2018 11:23
- 27.04.2018 10:52