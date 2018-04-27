



Выход на Полонину 2018: названа дата - 27.04.2018 11:57

Традиционный праздник выхода на полонину - Полонинская ватра 2018 - пройдет в селе Путила 20 мая. Всех желающих приглашают в Путилу на стадион Карпаты имени Андрея Гусина.

Празднично оформленные повозки с троистыми музыкантами начнут ездить по поселку и звать гостей на праздник с 9:30. В 11:00 состоится торжественное открытие мероприятия на стадионе при участии местных и областных властей.

Программа Полонинской ватры 2018 включает в себя массу интересных мероприятий, которые понравятся и взрослым, и детям. Так, гостей ожидают мастер-классы по приготовлению вурды, кулеши, полонинского сыра, а также других гуцульских вкусностей.

Также для всех желающих будет действовать выставка-ярмарка изделий народных мастеров, можно будет полакомиться традиционными гуцульскими блюдами. Не обойдется, конечно же, без праздничного концерта, а также традиционного зажжения полонинской ватры.

Платиновая Буковина, Черновцы

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