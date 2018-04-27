



ДТП в Черновцах на Каневской 27 04 2018 - 27.04.2018 11:33

В пятницу, 27 апреля, в Черновцах на улице Павла Каспрука (Каневской) произошла дорожная авария с пострадавшими. На большой скорости столкнулись автомобили Audi и Peugeot Expert.

Как стало известно, Audi врезался во второй автомобиль, после чего иномарку отбросило к столбу. Спустя 15 минут после ДТП столб также обрушился, что привело к повреждению єлектрических и радиокабелей.

У автомобиля была серьезно повреждена передняя часть. В Audi, как отмечается, находился водитель и двое пассажиров. На авто скорой помощи пассажиров госпитализировали в больницу. У одного из них, как отметили свидетели на месте происшествия, возможно сотрясение мозга.

Водитель авто Peugeot находится в шоковом состоянии. Этот автомобиль также получил существенные повреждения - треснул задний бампер, вмятины на дверях, также выбито водительское кресло.

Патрульная полиция работает на месте происшествия, выясняются обстоятельства ДТП. Официальных комментариев правоохранители пока что не озвучивают.

Платиновая Буковина, Черновцы

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