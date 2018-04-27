Спасатели проверили пожарную безопасность в Бояновке и Экваторе- 27.04.2018 11:23
В соответствии с распоряжением Кабмина Украины от 28 марта, в Украине и в частности в Черновцах проводятся внеплановые проверки мест массового скопления людей на предмет соблюдения правил подарной безопасности. Согласно сообщению Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Черновицкой области, 26 апреля эксперты проверили два крупных торговых центра в Черновцах.
Сначала спасатели осуществили проверку в ООО ВКФ "Агрофонд" (ТЦ Экватор) на улице Русской. Было проведено учебное срабатывание противопожарной инспекции, после чего была осуществлена испекция доступности и обустройства авайных выходов. Также спасатели проверили наличие и техническое состояние огнетушителей. В центре также осмотрели обустроенный диспетчерский пункт и собственную пожарно-насосную станцию.
Также представители ГСЧС осуществили проветку ООО "Бояновка" на улице Хотинской. По итогам проверки спасатели составили материалы с рекомендациями касаемо усиления норм пожарной безопасности.
В целом, по состоянию на 25 апреля в Черновицкой области были проверены на предмет пожарной безопасности 266 объектов. Предстоит проверить всего 725 объектов массового скопления людей на Буковине.
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