



Спасатели проверили пожарную безопасность в Бояновке и Экваторе - 27.04.2018 11:23

В соответствии с распоряжением Кабмина Украины от 28 марта, в Украине и в частности в Черновцах проводятся внеплановые проверки мест массового скопления людей на предмет соблюдения правил подарной безопасности. Согласно сообщению Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Черновицкой области, 26 апреля эксперты проверили два крупных торговых центра в Черновцах.

Сначала спасатели осуществили проверку в ООО ВКФ "Агрофонд" (ТЦ Экватор) на улице Русской. Было проведено учебное срабатывание противопожарной инспекции, после чего была осуществлена испекция доступности и обустройства авайных выходов. Также спасатели проверили наличие и техническое состояние огнетушителей. В центре также осмотрели обустроенный диспетчерский пункт и собственную пожарно-насосную станцию.

Также представители ГСЧС осуществили проветку ООО "Бояновка" на улице Хотинской. По итогам проверки спасатели составили материалы с рекомендациями касаемо усиления норм пожарной безопасности.

В целом, по состоянию на 25 апреля в Черновицкой области были проверены на предмет пожарной безопасности 266 объектов. Предстоит проверить всего 725 объектов массового скопления людей на Буковине.

Платиновая Буковина, Черновцы

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