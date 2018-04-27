Повернення ПДВ в Чернівцях сягнуло 45 млн грн- 27.04.2018 10:29
Чернівецькому бізнесу повернули майже 45 мільйонів ПДВ
Упродовж першого кварталу цього року платникам податку на додану вартість, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, відшкодовано 44,6 млн. грн. ПДВ, що на 16,0 млн. грн., або на 55,9 відс. більше, ніж торік.
За рахунок запровадження Електронного реєстру автоматичного відшкодування ПДВ, процес повернення бюджетних коштів платникам став максимально прозорим. Електронний реєстр автоматичного відшкодування ПДВ забезпечує ефективний моніторинг адміністрування ПДВ та унеможливлює корупційні ризики при відшкодуванні податку на додану вартість.
Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ
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