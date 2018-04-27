В Австрии открыто четвертое почетное консульство Украины- 27.04.2018 10:23
Почетное консульство Украины было открыто в Австрии, в городе Инсбрук, провинция Тироль. Данной новостью поделился на своей странице в Facebook посол Украины в Австрии Александр Щерба.
В историческом здании тирольского парламента состоялась церемония открытия почетного консульства Украины.
Щерба отметил, что Украина получила нового влиятельного друга в лице почетного консула Вальтера Пеера, известного бизнесмена, вице-бургомистра в прошлом.
Стоит подчеркнуть, что в Австрии имеется теперь четыре почетных консульства в Украине - в Граце, Линце, Зальцбурге и Инсбруке. Вскоре планируется открытие еще одного консульства, которое будет базироваться в городе Клагенфурт.
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