



В Австрии открыто четвертое почетное консульство Украины - 27.04.2018 10:23

Почетное консульство Украины было открыто в Австрии, в городе Инсбрук, провинция Тироль. Данной новостью поделился на своей странице в Facebook посол Украины в Австрии Александр Щерба.

В историческом здании тирольского парламента состоялась церемония открытия почетного консульства Украины.

Щерба отметил, что Украина получила нового влиятельного друга в лице почетного консула Вальтера Пеера, известного бизнесмена, вице-бургомистра в прошлом.

Стоит подчеркнуть, что в Австрии имеется теперь четыре почетных консульства в Украине - в Граце, Линце, Зальцбурге и Инсбруке. Вскоре планируется открытие еще одного консульства, которое будет базироваться в городе Клагенфурт.

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