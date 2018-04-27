



В Черновцах планируют построить Дворец спорта - 27.04.2018 09:27

В пресс-службе Черновицкого городского совета сообщили о рассмотрении петиции о создании в Черновцах Дворца спорта.

Так, в феврале 2018 года была опубликована соответствующая электронная петиция, которая набрала более 250 голосов, что было достаточно для рассмотрения.

На очередной сессии городского совета было принято решение поручить департаменту градостроительного комплекса и земельных отношений определить совместно с управление физкультуры и спорта земельные участки, которые подойдут для строительства черновицкого Дворца спорта. Также неоходимо подготовить соответствующий проект и вынести его на сессию городского совета.

Кроме того, в рамках сессии также состоялось рассмотрение петиции касаемо строительства на территории спорткомлекса "Олимпия" в Черновцах спортивного зала единоборств. Департамент градостироительного комплекса и земельных отношений рассмотрит возможности и предусмотрит обустройство спортивного зала единоборств в техническом задании на проектирование строительства Дворца спорта.

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