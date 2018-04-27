В Черновцах планируют построить Дворец спорта- 27.04.2018 09:27
В пресс-службе Черновицкого городского совета сообщили о рассмотрении петиции о создании в Черновцах Дворца спорта.
Так, в феврале 2018 года была опубликована соответствующая электронная петиция, которая набрала более 250 голосов, что было достаточно для рассмотрения.
На очередной сессии городского совета было принято решение поручить департаменту градостроительного комплекса и земельных отношений определить совместно с управление физкультуры и спорта земельные участки, которые подойдут для строительства черновицкого Дворца спорта. Также неоходимо подготовить соответствующий проект и вынести его на сессию городского совета.
Кроме того, в рамках сессии также состоялось рассмотрение петиции касаемо строительства на территории спорткомлекса "Олимпия" в Черновцах спортивного зала единоборств. Департамент градостироительного комплекса и земельных отношений рассмотрит возможности и предусмотрит обустройство спортивного зала единоборств в техническом задании на проектирование строительства Дворца спорта.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 27.04.2018 17:39
- 27.04.2018 16:57
- 27.04.2018 16:03
- 27.04.2018 15:21
- 27.04.2018 14:53
- 27.04.2018 14:28
- 27.04.2018 12:56
- 27.04.2018 11:57
- 27.04.2018 11:33
- 27.04.2018 11:23